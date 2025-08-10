Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles


Publié le Dimanche 10 Août 2025 à 10:39

Un homme de 26 ans a été arrêté samedi soir devant la grille d’honneur du Château de Versailles après des faits d’exhibition sexuelle.



L'exhibitionniste a été interpellé sur la place d'Armes après avoir été retenu sur place par des passants - Illustration Google Maps
L'exhibitionniste a été interpellé sur la place d'Armes après avoir été retenu sur place par des passants - Illustration Google Maps
Ce samedi 9 août, en fin de soirée, le poste de sécurité du Château de Versailles (Yvelines) a signalé la présence d’un individu se livrant à des gestes d’exhibition sexuelle sur la place d’Armes, à proximité immédiate du monument.

Avant l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme a été retenu par des passants. Les policiers l’ont interpellé sans incident.

Le suspect, un homme âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue.



