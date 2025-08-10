Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

Ce samedi 9 août, en fin de soirée, le poste de sécurité du Château de Versailles (Yvelines) a signalé la présence d’un individu se livrant à des gestes d’exhibition sexuelle sur la place d’Armes, à proximité immédiate du monument.



Avant l’arrivée des forces de l’ordre, l’homme a été retenu par des passants. Les policiers l’ont interpellé sans incident.



Le suspect, un homme âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue.