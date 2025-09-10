Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : un homme interpellé à Versailles pour vol et port d’arme


Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 à 10:05

Le quadragénaire était en possession d’un téléphone et d ‘un passeport volé à une femme. Il a été placé en garde à vue.



Illustration
Illustration
Un quinquagénaire a été interpellé, ce mardi après-midi, place Raymond-Poincaré à Versailles (Yvelines) après avoir été repéré par la vidéo-protection en possession d’une arme blanche.

Les policiers de la BAC, dépêchés sur les lieux, ont procédé à son arrestation, peu avant 16h30. Lors de la palpation de sécurité, ils ont découvert sur lui un téléphone portable et un passeport appartenant à une femme de 43 ans. L’homme a reconnu avoir dérobé ces objets.

Âgé de 59 ans et déjà connu des services de police (il est inscrit au tableau des antécédents judiciaires), il a été placé en garde à vue. La victime s’est présentée au commissariat pour récupérer ses biens.
 







