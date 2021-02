Yvelines : un homme grièvement blessé de plusieurs coups de couteau à Limay, trois suspects interpellés

L’origine de l’agression n’a pas été clairement établie mais elle tournerait autour d’un refus de donner une cigarette et d’insultes. Le ton serait alors monté et l’un des protagonistes aurait sorti un couteau , poignardant la victime à plusieurs reprises.



La sûreté urbaine de Mantes-la-Jolie a été chargée des investigations et de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’agression



Les trois adolescents, originaires de Mantes-la-Jolie et de Saulx-Marchais ont été placés en garde à vue. Alors que l’un d’entre eux a déclaré être l’auteur des coups de couteau, un second a été reconnu et désigné par des témoins comme étant celui qui avait frappé avec l’arme blanche.