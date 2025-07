Yvelines : un homme condamné après des violences conjugales et la découverte de plus de 2 kg de cannabis à Fontenay-le-Fleury

Il est 5h45 du matin, lundi 15 juillet, lorsque les pompiers sont appelés par une femme affirmant avoir été frappée par son conjoint. À leur arrivée dans l’appartement, les secours découvrent un homme ivre, agressif, et des bouteilles d’alcool ainsi que des cartouches de protoxyde d’azote.



La victime, elle aussi âgée de 24 ans, présente un hématome à l’œil. Elle explique aux policiers que son compagnon l’a tirée par les cheveux et brutalisée, ce qu’il conteste malgré les traces visibles sur le visage de la jeune femme. Le suspect est interpellé et placé en garde à vue. La victime est hospitalisée avant de se rendre au commissariat pour déposer plainte.



Elle y évoque des violences antérieures et des comportements inquiétants : dépendance à l’alcool et au gaz hilarant, disputes fréquentes, notamment en présence de leur enfant de deux ans. Quelques jours plus tôt, la nourrice s’était inquiétée de ne pas voir arriver l’enfant. La jeune mère avait retrouvé son compagnon profondément endormi, tandis que leur fils pleurait dans son lit.