Yvelines : un escroc récidiviste condamné pour une fraude à Pôle Emploi de 150 000 euros

Entre 2018 et 2023, le mis en cause, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a utilisé deux sociétés fictives pour délivrer de fausses attestations d’embauche à 25 faux salariés, dont plusieurs étaient originaires du secteur d’Élancourt. Ces documents frauduleux ont permis de solliciter, à tort, des prestations sociales et indemnités chômage auprès de Pôle Emploi et d’autres administrations, pour un préjudice estimé à près de 150 000 euros.