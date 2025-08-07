Yvelines : un contrôle routier à Sartrouville permet de démanteler un trafic de stupéfiants en Île-de-France

Publié le Jeudi 7 Août 2025 à 15:41

Deux jeunes hommes ont été interpellés à Sartrouville le 30 juillet dernier lors d’un contrôle routier initié à la suite d’un cambriolage en cours. L’un d’eux, âgé de 21 ans, a reconnu livrer du cannabis depuis deux mois sur l’ensemble de l’Île-de-France. Il a été condamné à 20 mois de prison, dont 8 avec sursis.



Alors qu’ils intervenaient sur le lieu d'un cambriolage en cours repéré par la vidéosurveillance d’un pavillon, les policiers de la brigade de nuit du commissariat de Sartrouville, épaulés par leurs collègues du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont procédé, en début de soirée du 30 juillet au contrôle d’un véhicule suspect.



Sur le trajet, les fonctionnaires décident de contrôler un véhicule dont les occupants pourraient correspondre aux cambrioleurs présumés. Rapidement, l’attention des policiers est attirée par un sac congélation ouvert, dégageant une forte odeur de cannabis, placé aux pieds du passager.

Près de 200 grammes de cannabis dans le véhicule Les deux hommes, âgés de 21 et 18 ans, sont placés en garde à vue pour transport de produits stupéfiants. Le conducteur reconnaît être propriétaire de la drogue retrouvée dans le véhicule. Le passager confirme.



Au total, les policiers saisissent 98,62 grammes de résine de cannabis dans la poche du conducteur, 92,76 grammes d’herbe et 10,45 grammes supplémentaires de résine dans le sac, ainsi que plusieurs sachets de conditionnement et 225 euros en liquide.

Un trafic structuré via WhatsApp Lors de ses auditions, le conducteur, domicilié à Saint-Gratien (Val d'Oise), reconnaît livrer du cannabis depuis le mois de juin dans toute l’Île-de-France pour le compte d’un tiers dont il refuse de révéler l’identité. Il indique recevoir ses instructions via un contact WhatsApp et récupérer la marchandise dans un parking d’Eaubonne, dans le Val-d’Oise. Il refuse toutefois de déverrouiller son téléphone.



Le passager, étudiant de 18 ans résidant à Argenteuil, dans le Val d'Oise également, explique n’avoir accompagné le conducteur qu’à deux ou trois reprises et refuse lui aussi de dévérouiller son téléphone. Les perquisitions menées à leurs domiciles respectifs s’avèrent infructueuses.

Prison ferme pour le principal mis en cause À l’issue de leur garde à vue, le mineur est convoqué devant la justice par le biais d’une COPJ (convocation par officier de police judiciaire). Quant au conducteur, il a été présenté au parquet en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).



Il a été condamné à 20 mois de prison, dont 8 mois avec sursis. Il a toutefois été laissé libre à l’issue de l’audience.



En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications