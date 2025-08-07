Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines : un contrôle routier à Sartrouville permet de démanteler un trafic de stupéfiants en Île-de-France


Publié le Jeudi 7 Août 2025 à 15:41

Deux jeunes hommes ont été interpellés à Sartrouville le 30 juillet dernier lors d’un contrôle routier initié à la suite d’un cambriolage en cours. L’un d’eux, âgé de 21 ans, a reconnu livrer du cannabis depuis deux mois sur l’ensemble de l’Île-de-France. Il a été condamné à 20 mois de prison, dont 8 avec sursis.



Le plus âgé des mis en cause a reconnu livrer du cannabis depuis le mois de juin dans toute l’Île-de-France pour le compte d’un tiers dont il refuse de révéler l’identité. - Illustration Adobe Stock
Le plus âgé des mis en cause a reconnu livrer du cannabis depuis le mois de juin dans toute l’Île-de-France pour le compte d’un tiers dont il refuse de révéler l’identité. - Illustration Adobe Stock
Alors qu’ils intervenaient sur le lieu d'un cambriolage en cours repéré par la vidéosurveillance d’un pavillon, les policiers de la brigade de nuit du commissariat de Sartrouville, épaulés par leurs collègues du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont procédé, en début de soirée du 30 juillet au contrôle d’un véhicule suspect.

Sur le trajet, les fonctionnaires décident de contrôler un véhicule dont les occupants pourraient correspondre aux cambrioleurs présumés. Rapidement, l’attention des policiers est attirée par un sac congélation ouvert, dégageant une forte odeur de cannabis, placé aux pieds du passager.

Près de 200 grammes de cannabis dans le véhicule

Les deux hommes, âgés de 21 et 18 ans, sont placés en garde à vue pour transport de produits stupéfiants. Le conducteur reconnaît être propriétaire de la drogue retrouvée dans le véhicule. Le passager confirme.

Au total, les policiers saisissent 98,62 grammes de résine de cannabis dans la poche du conducteur, 92,76 grammes d’herbe et 10,45 grammes supplémentaires de résine dans le sac, ainsi que plusieurs sachets de conditionnement et 225 euros en liquide.

Un trafic structuré via WhatsApp

Lors de ses auditions, le conducteur, domicilié à Saint-Gratien (Val d'Oise), reconnaît livrer du cannabis depuis le mois de juin dans toute l’Île-de-France pour le compte d’un tiers dont il refuse de révéler l’identité. Il indique recevoir ses instructions via un contact WhatsApp et récupérer la marchandise dans un parking d’Eaubonne, dans le Val-d’Oise. Il refuse toutefois de déverrouiller son téléphone.

Le passager, étudiant de 18 ans résidant à Argenteuil, dans le Val d'Oise également, explique n’avoir accompagné le conducteur qu’à deux ou trois reprises et refuse lui aussi de dévérouiller son téléphone. Les perquisitions menées à leurs domiciles respectifs s’avèrent infructueuses.

Prison ferme pour le principal mis en cause

À l’issue de leur garde à vue, le mineur est convoqué devant la justice par le biais d’une COPJ (convocation par officier de police judiciaire). Quant au conducteur, il a été présenté au parquet en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Il a été condamné à 20 mois de prison, dont 8 mois avec sursis. Il a toutefois été laissé libre à l’issue de l’audience.



         Partager Partager




Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Yvelines : un contrôle routier à Sartrouville permet de démanteler un trafic de stupéfiants en Île-de-France

07/08/2025

La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) : un scootériste interpellé après un refus d'obtempérer et une course-poursuite

06/08/2025

Yvelines. Deux gamins de 13 ans surpris par des voisins lors d'une tentative de cambriolage à Marly-le-Roi

04/08/2025

Achères : un mineur interpellé après un vol par effraction, il crache sur un policier lors de son arrestation

04/08/2025

Yvelines. Appel à témoins après la disparition inquiétante de Fatima, 17 ans, à Verneuil-sur-Seine

03/08/2025

La Verrière (Yvelines) : une femme asperge ses voisins de gaz lacrymogène lors d’un différend

03/08/2025

Louveciennes (Yvelines) : un homme de 19 ans percute une voiture de police en tentant de fuir

02/08/2025

Flins-sur-Seine (Yvelines) : excédé par les travaux de son voisin, il menace les ouvriers avec un couteau de boucher

31/07/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer aux Mureaux : un conducteur interpellé après une collision avec un véhicule de police

30/07/2025

Yvelines : un homme menacé au marteau dans une station-service à Montigny-le-Bretonneux :

30/07/2025

Yvelines. Un sexagénaire interpellé en flagrant délit d’exhibition sexuelle à Poissy

29/07/2025

Yvelines. Tentative de vol de véhicule en bande organisée à Trappes : trois suspects interpellés

27/07/2025

Yvelines. Trois adolescents de Poissy interpellés après un vol avec violences à Saint-Germain-en-Laye

26/07/2025

Yvelines. Un homme en menace un autre avec un couteau dans un foyer à Mantes-la-Jolie

26/07/2025

Yvelines. Deux taggeurs interpellés en flagrant sur la RN13 à Saint-Germain-en-Laye

26/07/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags