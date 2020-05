Yvelines : trois voleurs de carburant interpellés dans une société de Verneuil-sur-Seine

En faisant des recherches, les policiers ont été amenés à contrôler trois hommes qui, après vérifications, ont été laissés libres. Ils ont été cependant placés sous surveillance d’un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC).



C’est ainsi qu’un peu plus tard, les suspects ont été repérés alors qu’ils revenaient sur les lieux munis de huit jerricans, de tenailles et de tournevis. Ils ont été interpellés sans opposer de résistance.



Les trois individus, âgés de 20, 23 et 26 ans, ont été placés en garde à vue pour vol en réunion avec dégradations.