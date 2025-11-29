Connectez-vous S'inscrire

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie


Publié le Mardi 25 Novembre 2025 à 17:32

Une intervention de la BST a viré à la course-poursuite dans les rues de Mantes-la-Jolie. Les deux occupants d’une Clio ont été arrêtés après avoir volontairement percuté un fourgon de police. Ils viennent d’être condamnés à huit mois de prison.



Illustration Adobe Stock
Un contrôle routier a dégénéré mercredi 19 novembre, en soirée, dans le secteur de l’avenue Albert-Camus à Mantes-la-Jolie. Une patrouille de la brigade spécialisée de terrain repère une Renault Clio lancée à vive allure avec deux hommes à bord.
Le conducteur refuse immédiatement d’obtempérer et s’engage dans une fuite chaotique, enchaînant les infractions au code de la route et mettant en danger passants comme policiers.

Ils foncent sur un fourgon de police

Au niveau de la rue Jacques-Cartier, la fuite prend un tour plus violent : le conducteur vise délibérément un fourgon sérigraphié placé en travers pour stopper le véhicule. Le choc endommage la carrosserie.
Les deux occupants, âgés de 24 et 25 ans, sont interpellés dans la foulée et placés en garde à vue.

Les vérifications révèlent que le passager faisait l’objet d’un mandat de recherche depuis son évasion d’un régime de semi-liberté en juin 2025. En audition, les deux hommes reconnaissent les faits.

Déférés au tribunal judiciaire de Versailles, ils ont chacun été condamnés à huit mois d’emprisonnement. Le conducteur purge sa peine sans mandat de dépôt, avec renvoi devant le JAP pour un éventuel aménagement. Le passager, lui, a été incarcéré.



