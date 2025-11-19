Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

La géolocalisation du téléphone a permis aux policiers de remonter jusqu'aux voleurs - Illustration Pexels / Ingo Joseph
Une femme déambulait dans le centre commercial de Sartrouville lorsque deux individus lui ont arraché son téléphone des mains avant de prendre la fuite. Réfugiée auprès d’une amie, elle a immédiatement contacté le 17 et utilisé le mobile de celle-ci pour géolocaliser son propre appareil, repéré toujours à l’intérieur de l’établissement.
Deux suspects interpellés sur place
Les effectifs de la BAC (brigade anticriminalité), alertés et dotés des signalements précis transmis par la victime, se sont déployés rapidement dans la galerie du centre. Le téléphone les a conduits droit vers les deux suspects.
Les policiers ont procédé à l’interpellation des deux hommes, âgés de 30 et 35 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol aggravé.
