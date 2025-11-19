Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

Les effectifs de la BAC (brigade anticriminalité), alertés et dotés des signalements précis transmis par la victime, se sont déployés rapidement dans la galerie du centre. Le téléphone les a conduits droit vers les deux suspects.



Les policiers ont procédé à l’interpellation des deux hommes, âgés de 30 et 35 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol aggravé.

