Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

Les recherches entreprises par les forces de l'ordre ont abouti à l'interpellation des suspects - Illustration
Les policiers ont été mobilisés après le signalement d’un voisin affirmant avoir vu trois jeunes s’approcher d’une maison et tenter d’entrer à l'intérieur. Le trio a aussitôt pris la fuite dans les rues adjacentes, déclenchant une rapide opération de recherche.
Tentative d’effraction déjouée
Les forces de l'ordre arrivées sur place ont quadrillé le secteur avant de localiser les suspects et de procéder à leur interpellation. Les trois adolescents, deux âgés de 17 ans et un de 14 ans, ont été placés en garde à vue pour vérification.
Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de la tentative d’intrusion et d’établir les motivations des mis en cause.
Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de la tentative d’intrusion et d’établir les motivations des mis en cause.
Les autres infos du jour
-
Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville
-
Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles
-
Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie