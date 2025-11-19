Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

Les forces de l'ordre arrivées sur place ont quadrillé le secteur avant de localiser les suspects et de procéder à leur interpellation. Les trois adolescents, deux âgés de 17 ans et un de 14 ans, ont été placés en garde à vue pour vérification.



Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de la tentative d’intrusion et d’établir les motivations des mis en cause.