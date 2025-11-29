Connectez-vous S'inscrire

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)


Publié le Mardi 25 Novembre 2025 à 15:41

Mailys, 15 ans, a disparu à Andrésy le 21 novembre. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Creil. La police lance un appel à témoins pour la retrouver rapidement



Mailys Bodat Bouti, 15 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 21 novembre 2025. L’adolescente a quitté le domicile familial à Andrésy (Yvelines) et pourrait se trouver dans le secteur de Creil, dans l’Oise. La police nationale lance un appel à témoins afin de la retrouver au plus vite.

Profil et description vestimentaire

Mailys mesure 1,50 m. Elle est de type caucasien, de corpulence normale, avec des cheveux châtains foncés et des yeux marron.

Au moment de sa disparition, elle portait un jogging noir Under Armour, des chaussures noires avec des bandes vertes, un sweat blanc Nike au logo multicolore et un manteau vert Calvin Klein.

Toute personne susceptible d’apporter un élément permettant de la localiser est invitée à contacter immédiatement le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine :
01 34 90 47 57 ou 01 34 90 47 95.
 



