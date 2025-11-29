Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

Publié le Mardi 25 Novembre 2025 à 17:05

Une femme a porté plainte après avoir été violemment frappée en pleine nuit par son compagnon, qui aurait également détourné 3 500 euros et volé son véhicule. L’homme a été interpellé le jour même et condamné à deux ans de prison ferme.



Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 novembre. Une habitante de Conflans-Sainte-Honorine s’est présentée au commissariat pour dénoncer les violences commises par son compagnon. Selon sa déclaration, il l’aurait réveillée en la frappant au visage, après avoir fouillé son téléphone et découvert d’anciens échanges avec un ami datant de 2020. Peu convaincu par ses explications, l’homme aurait porté un second coup, cette fois avec le téléphone.



Elle signalait également qu’il avait quitté le domicile avec son véhicule le matin même et avait procédé, sans son consentement, à plusieurs virements depuis son livret A pour un total de 3 500 euros.

Il finit par tout reconnaître Les investigations menées par la police ont permis de localiser et d’interpeller le mis en cause le soir même, alors qu’il se trouvait au volant de la voiture de sa compagne sur le parking de l’hôpital de Poissy. D’abord, il admettait seulement la consommation de stupéfiants, avant de reconnaître l’ensemble des faits lors d’une confrontation.



La victime a obtenu une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours. Âgé de 33 ans et déjà connu du TAJ, l’auteur a été déféré puis condamné à deux ans d’emprisonnement, avec maintien en détention.



