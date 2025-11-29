Yvelines : deux jeunes interpellés après un vol dans un véhicule à Aubergenville

La victime confirme les faits aux policiers revenus sur place : la vitre avant gauche de son véhicule a été brisée et un siège a été dérobé. Le véhicule utilisé par les auteurs est alors placé en fourrière.



La victime s’est rendue dans la foulée au commissariat des Mureaux pour déposer plainte. Les deux mis en cause sont âgés de 17 et 18 ans, domiciliés respectivement à Carrières-sur-Seine et Sartrouville. Ils sont inconnus des services de police. L’enquête se poursuit pour préciser leurs responsabilités.