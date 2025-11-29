Yvelines : deux jeunes interpellés après un vol dans un véhicule à Aubergenville

Une vitre de la voiture a été brisée par les roulottiers - Illustration
Jeudi matin, peu après 6 heures, un habitant de la résidence d’Acosta à Aubergenville (Yvelines) alerte les secours après avoir surpris un inconnu en train de s’introduire dans son véhicule, stationné allée des Pins. L’auteur prend aussitôt la fuite à bord d’une Renault Mégane, en direction de Bazemont.
Très rapidement, une patrouille est dépêchée sur place et intercepte le véhicule signalé: ses deux occupants, le conducteur et son passager, sont interpellés. À l’intérieur de la Mégane, les policiers découvrent un siège arrière de voiture.
Une vitre brisée
La victime confirme les faits aux policiers revenus sur place : la vitre avant gauche de son véhicule a été brisée et un siège a été dérobé. Le véhicule utilisé par les auteurs est alors placé en fourrière.
La victime s’est rendue dans la foulée au commissariat des Mureaux pour déposer plainte. Les deux mis en cause sont âgés de 17 et 18 ans, domiciliés respectivement à Carrières-sur-Seine et Sartrouville. Ils sont inconnus des services de police. L’enquête se poursuit pour préciser leurs responsabilités.
