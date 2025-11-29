Connectez-vous S'inscrire

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie


Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 à 09:37

Une course-poursuite s’est achevée au Val Fourré, où une Clio en fuite a percuté de plein fouet un véhicule de la brigade spécialisée de terrain. Les deux occupants ont été arrêtés sur-le-champ.



Illustration DGPN
Illustration DGPN
La soirée a tourné court pour les deux hommes à bord d’une Renault Clio signalée en fuite dans le secteur de la rue des Garennes, à Mantes-la-Jolie. Les policiers de la BST (brigade spécialisée de terrain) tentaient de procéder à un contrôle lorsque le conducteur a refusé d’obtempérer, déclenchant l’intervention de plusieurs équipages en appui.

La poursuite s’est brutalement terminée rue Jacques Cartier, au Val-Fourré, où la Clio a embouti de face le fourgon de la BST. Aucun policier n’a été blessé.

Recherché pour évasion

Les deux individus ont été maîtrisés sans avoir eu le temps de s’enfuir à pied. L’un d’eux, âgé de 25 ans, faisait l’objet d’une fiche de recherche pour évasion et est déjà connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le second, âgé de 20 ans, a également été interpellé.

Un dépanneur du garage de permanence est intervenu pour l’enlèvement des deux véhicules.
 




