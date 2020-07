Yvelines : trois trafiquants de stupéfiants trahis par une conversation

A l’endroit où les deux hommes ont pris la fuite. les policiers vont retrouver une mallette renfermant 33,52 grammes de résine de cannabis conditionnée et 560 euros en numéraire. Un portefeuille contenant 330 euros et un bloc de 58,22 grammes de résine de cannabis, jetés par l’un des fuyards, sont également découverts.



Dès lors, les policiers du groupe stupéfiants de la sûreté urbaine de Saint-Germain-en Laye se saisissent de l’enquête qui permet d’établir que le trio se livre à un trafic de stupéfiants depuis le mois de juin dernier à Marly-le-Roi et dans les environs.