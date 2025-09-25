Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire


Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 à 22:29

Le trio, âgé de 16 et 17 ans, a été contrôlé dans une voiture contenant une carte bancaire volée et une importante somme d'argent.



Le véhicule à l'origine d'infractions a été intercpeté par les policiers - Illustration
Le véhicule à l'origine d'infractions a été intercpeté par les policiers - Illustration
Ce mercredi 24 septembre vers 16h15, les policiers versaillais ont procédé au contrôle d’un véhicule circulant sur le boulevard de la Reine à Versailles (Yvelines), après avoir constaté plusieurs infractions au code de la route.

À bord : trois adolescents, deux âgés de 17 ans et un troisième de 16 ans. Les forces de l’ordre ont rapidement repéré, près du levier de vitesse, une carte de crédit accompagnée d’un « accusé de remise de CB à un coursier » — document que le conducteur a reconnu ne pas être le sien.

Identifié par la victime d'un vol par ruse

Les vérifications ont permis d’établir que la carte appartenait à une personne qui venait tout juste d’être victime d’un vol par ruse. Un faux coursier s’était présenté à son domicile et avait réussi à lui subtiliser sa carte, avant d’effectuer plusieurs retraits frauduleux.

Le conducteur correspondait par ailleurs au signalement donné par la victime. Une forte somme d’argent a également été découverte dans le véhicule.







