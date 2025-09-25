Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

Ce mercredi 24 septembre vers 16h15, les policiers versaillais ont procédé au contrôle d’un véhicule circulant sur le boulevard de la Reine à Versailles (Yvelines), après avoir constaté plusieurs infractions au code de la route.



À bord : trois adolescents, deux âgés de 17 ans et un troisième de 16 ans. Les forces de l’ordre ont rapidement repéré, près du levier de vitesse, une carte de crédit accompagnée d’un « accusé de remise de CB à un coursier » — document que le conducteur a reconnu ne pas être le sien.