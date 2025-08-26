Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye


Publié le Mardi 26 Août 2025 à 10:00



Dans la nuit de lundi à mardi, trois individus ont été arrêtés en flagrant délit à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) alors qu’ils tentaient de pénétrer dans un pavillon.

Les faits se sont produits vers 1 heure du matin, avenue du Belvédère. Une riveraine a composé le 17 après avoir aperçu deux personnes qui tentaient de s’introduire dans la maison voisine. Rapidement sur place, les policiers ont surpris trois individus à l’extérieur du domicile, où une porte-fenêtre venait d’être dégradée.

Les suspects, une femme de 32 ans et deux hommes de 17 et 23 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer leur implication dans d’éventuelles autres affaires similaires.



