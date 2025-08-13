Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : trois adolescents interpellés en flagrant délit pour tentative de vol par effraction à Porcheville


Publié le Mercredi 13 Août 2025 à 10:09

Les policiers de Mantes-la-Jolie ont mis fin à un cambriolage en cours dans une rue résidentielle de Porcheville (Yvelines). Les faits ont eu lieu ce mardi en fin de matinée.



Les trois jeunes cambrioleurs sont repartis avec les policiers menottes au poignet - Illustration Adobe Stock
Mardi 12 août, vers 11h50, des patrouilles de police sont intervenues rue de Guitrancourt à Porcheville, après avoir été alertées de la présence de trois individus escaladant un portillon. Selon les premiers éléments, les suspects s’apprêtaient à dérober un vélo électrique à l’intérieur d’une habitation.

La victime âgée de 74 ans

Arrivés rapidement sur les lieux, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont interpellé les trois jeunes hommes, tous âgés de 17 ans, qui correspondaient au signalement transmis.

Le propriétaire, un homme de 74 ans, a constaté la tentative de vol. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie.
 



