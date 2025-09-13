Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

Trois adolescents ont été arrêtés en flagrant délit au Vésinet (Yvelines) alors qu’ils venaient de commettre un cambriolage, aux alentours de 13h30.



La police municipale a surpris un premier jeune en train de commettre un vol par effraction et a alerté le poste de la police nationale du Vésinet. Deux complices avaient pris la fuite. Grâce aux signalements transmis, les forces de l’ordre ont effectue immédiatement des recherches et retrouvé les deux autres suspects.



Les trois mineurs, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés pour vol par effraction en réunion et placés en garde à vue.