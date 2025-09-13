Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité






Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet


Publié le Samedi 13 Septembre 2025 à 09:27



Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Trois adolescents ont été arrêtés en flagrant délit au Vésinet (Yvelines) alors qu’ils venaient de commettre un cambriolage, aux alentours de 13h30. 

La police municipale a surpris un premier jeune en train de commettre un vol par effraction et a alerté le poste de la police nationale du Vésinet. Deux complices avaient pris la fuite. Grâce aux signalements transmis, les forces de l’ordre ont effectue immédiatement des recherches et retrouvé les deux autres suspects.

Les trois mineurs, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés pour vol par effraction en réunion et placés en garde à vue.







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Yvelines : un homme interpellé à Versailles pour vol et port d’arme

10/09/2025

Yvelines. Vol par effraction à Croissy-sur-Seine : un adolescent interpellé

10/09/2025

Exposition à voir : « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

10/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025

Yvelines. Un policier percuté par un homme à trottinette lors d’un contrôle à Trappes

05/09/2025

Yvelines. Rénové, l’Hôtel de Ville de Mantes-la-Jolie inauguré ce samedi par Valérie Pécresse, présidente de la Région

04/09/2025

Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

03/09/2025

Yvelines. A Carrières-sous-Poissy, un cirque s’installe de force sur le parking du centre commercial Leclerc

02/09/2025

Yvelines. Aux Mureaux, une nouvelle Halle des sports destinée aux scolaires, associations et habitants

30/08/2025

Yvelines : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon à Sartrouville

27/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags