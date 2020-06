Yvelines : surpris par les policiers dans le pavillon qu’ils étaient en train de cambrioler à Sartrouville

Deux individus, sans domicile fixe, ont été interpellés cette nuit (dimanche à lundi) à Sartrouville (Yvelines) pour tentative de vol par effraction en réunion.



Vers 3 heures, un habitant de la rue Chaptal a remarqué deux hommes qui tentaient de pénétrer dans le pavillon d’un voisin parti en maison de retraite. Le témoin a signalé les faits à Police secours.



Arrivés sur place, les policiers ont constaté qu’une vitre de la porte d’entrée était cassée et la présence de traces de pesée sur la porte. Un objet tranchant a également été découvert devant l’entrée.



En faisant des recherches dans le pavillon, les forces de l’ordre ont interpellé les suspects, âgés de 23 et 28 ans, qui ont été interpellés et placés en garde à vue.