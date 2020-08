Yvelines : soupçonné d’avoir menacé des voisins avec une arme à Juziers, il est interpellé

Un homme de 56 ans a été interpellé hier soir à Juziers (Yvelines) et placé en garde à vue pour menaces avec arme.



Vers 20h30, les services de police ont été prévenus par un riverain de la rue des Grandes Vignes à Juziers que son voisin, qui serait chasseur a ses heures, se trouvait devant chez lui avec un fusil.



Sur place, les policiers ont contrôlé le mis en cause qui n’a opposé aucune résistance. Trois personnes se sont alors présentées et ont déclaré avoir été mises en joue avec l’arme par le voisin qui a finalement été interpellé sans difficulté.



L’arme, une carabine de calibre 22 long-rifle a été confisquée pour les besoins de l’enquête.