Yvelines : quatre voleurs surpris sur un chantier à Sartrouville au milieu de la nuit

Ils étaient en train de charger au milieu de la nuit, dans leur véhicule, du matériel volé sur un chantier. Quatre hommes ont été interpellés dans la nuit de ce jeudi 4 février vers 2h40, rue de Picardie à Sartrouville (Yvelines). Ils avaient été aperçus par un riverain qui a contacté le « 17 ».



A l’arrivée des forces de l’ordre, les suspects avaient pris la fuite. Mais grâce au signalement de leur véhicule fourni par le témoin, ils ont pu être rapidement retrouvés et interpellés.



Dns la voiture, divers matériels et outils de provenance douteuse ont été découverts. Les suspects ont reconnus les avoir volés sur un chantier dans une rue voisine.



Les quatre hommes, âgés entre 19 et 40 ans, ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.