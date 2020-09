Yvelines : quatre policiers blessés à Mantes-la-Jolie, deux individus interpellés

Lancés à pied à la poursuite du suspect, les gardiens de la paix ont été stoppés dans leur progression par un groupe f’individus dont deux d’entre eux se sont interposés pour les empêcher de contrôler le fuyard. Les fonctionnaires, au nombre de quatre, ont reçu des coups et été blessés légèrement. Ils ont néanmoins réussi à interpeller les auteurs des violences, âges de 21 et 33 ans.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique.