Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

Les quatre suspects ont été interpellés et conduits au commissariat pour tentative d’extorsion. La victime présumée, un homme de 42 ans, a été identifiée.

Les mis en cause sont trois hommes de 18 à 20 ans et une femme de 18 ans. Tous les quatre, placés en garde à vue pour tentative d’extorsion aggravée, devront s’expliquer sur leurs intentions et la nature exacte des faits