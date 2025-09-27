InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire
https://www.infonormandie.com/
 





Partager

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet


Publié le Samedi 27 Septembre 2025 à 09:12

Vendredi matin à Rambouillet, quatre jeunes ont été interpellés alors qu’ils tentaient d’escalader une clôture. Deux d’entre eux étaient porteurs d’une arme factice, d’un couteau, d’une cagoule et de gants.



Quatre suspects, trois hommes et une femme, ont été placés en garde à vue - illustration
Quatre suspects, trois hommes et une femme, ont été placés en garde à vue - illustration
Les policiers de Rambouillet (Yvelines) sont intervenus hier matin vers 9 heures sur l’avenue de la Clairière à la suite d’un appel signalant la présence de plusieurs individus suspects tentant d’escalader une clôture.

Sur place, les forces de l’ordre ont rapidement localisé et contrôlé quatre jeunes correspondant au signalement. Lors de la fouille, l’un des individus était en possession d’une arme de poing factice. Un second portait des gants, une cagoule et un couteau.

Les quatre suspects ont été interpellés et conduits au commissariat pour tentative d’extorsion. La victime présumée, un homme de 42 ans, a été identifiée.

Les mis en cause sont trois hommes de 18 à 20 ans et une femme de 18 ans. Tous les quatre, placés en garde à vue pour tentative d’extorsion aggravée, devront s’expliquer sur leurs intentions et la nature exacte des faits. 

Les quatre suspects ont été interpellés et conduits au commissariat pour tentative d’extorsion. La victime présumée, un homme de 42 ans, a été identifiée.

Les mis en cause sont trois hommes de 18 à 20 ans et une femme de 18 ans. Tous les quatre, placés en garde à vue pour tentative d’extorsion aggravée, devront s’expliquer sur leurs intentions et la nature exacte des faits







Vous pouvez réagir à cet article

En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
Le fil info

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

20/09/2025

Yvelines : inquiétante disparition d’une adolescente de 15 ans au Perray-en-Yvelines

16/09/2025

Yvelines : deux hommes condamnés après le vol violent d’un jeune en gare de Conflans-Sainte-Honorine

15/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Yvelines : un homme interpellé à Versailles pour vol et port d’arme

10/09/2025

Yvelines. Vol par effraction à Croissy-sur-Seine : un adolescent interpellé

10/09/2025

Exposition à voir : « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

10/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025
Afficher plus d'articles
Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags