Yvelines : les chalets flottants devront quitter l’étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy

La justice rejette la requête d'une occupante



Le tribunal administratif de Versailles a rejeté, ce jeudi 26 juin 2025, la requête d’une habitante d’un chalet flottant de Carrières-sous-Poissy, qui contestait le non-renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public par le département des Yvelines.



Un domaine public, pas privé

La requérante, occupante depuis 2018 d’un chalet flottant sur l’étang de la Galiotte, demandait l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le département des Yvelines a confirmé son refus de reconduire la convention d’occupation précaire. Elle estimait notamment que sa parcelle n’appartenait pas au domaine public, mais au domaine privé du département, ce qui aurait entraîné un régime juridique différent et des droits plus étendus à renouvellement.



Le tribunal a rejeté cet argument. Il a rappelé que l’étang de la Galiotte, intégré au parc du Peuple de l’Herbe, est ouvert au public et a bien été incorporé dans le domaine public départemental depuis 2019. La convention signée en 2020 mentionnait clairement le caractère temporaire, précaire et révocable de l’occupation, excluant tout droit au renouvellement.



L’intérêt général prime

La justice administrative a également validé la décision du département de ne pas renouveler les conventions, au nom de la protection des écosystèmes et de la renaturation des berges. L’objectif de rendre le site plus accessible au public et moins privatisé est considéré comme un motif d’intérêt général suffisant.



Pas d’indemnité

Estimant avoir subi un préjudice moral et matériel, la requérante réclamait une indemnisation de 98 000 euros. Là encore, les juges ont estimé que le département n'avait commis aucune faute. Le contrat initial prévoyait explicitement l'absence de tacite reconduction. Par conséquent, aucune compensation ne lui est due.