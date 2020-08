Yvelines : les agresseurs d’un couple de personnes âgées à Houilles sont deux jeunes SDF

Deux jeunes sans domicile fixe de 16 et 17 ans, ont été appréhendés ce mardi matin à Houilles (Yvelines). Ils sont soupçonnés d’être les auteurs d’un vol à l’arraché, qui a été commis vers 10h45, avenue Jean Jacques Rousseau.



Les victimes sont deux personnes âgées de 71 et 72 ans, domiciliées à Houilles. Le couple a été abordé par deux jeunes inconnus qui ont bousculé et poussé le septuagénaire au sol avant de lui arracher sa chaine et sa croix. Blessé à l’épaule droite, l’homme a été transporté à l'hôpital.



Les deux agresseurs, des « mineurs isolés », ont été interpellés un peu plus tard en possession des bijoux volés. Ils ont été placés en garde à vue.