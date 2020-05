Yvelines : le voleur, âgé de 14 ans, frappe sa victime et s’enfuit avec son sac à main

L’auteur d’un vol à l’arraché a été interpellé par la police ce mardi après-midi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Il est âgé de 14 ans.



Les faits se sont déroulés dans le parc des Garennes. Une femme de 64 ans qui se promenait a été agressée par un très jeune homme qui lui a arraché son sac à main. L’agresseur n’a pas hésité à la bousculer et à la frapper pour parvenir à ses fins, avant de prendre la fuite.



L’adolescent a été retrouvé et interpellé sans opposer de résistance. Il n’était plus en possession du sac à main.