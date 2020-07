Yvelines : le match de foot opposant Versailles et Guyancourt tourne à l'affrontement

A son arrivée sur place, la police a recensé quatre blessées au visage et au crâne qui ont été transportés à l'hôpital le plus proche par les sapeurs-pompiers. Un des auteurs des violences a été interpellé : il était en possession d'une bombe lacrymogène et d'un câble électrique. Ce jeune versaillais de 19 ans a été placé en garde à vue pour participation à un attroupement armé et port d'arme de catégorie D2.



Alors que le calme était apparemment revenu sur le stade et aux abords, une nouvelle bagarre a éclaté, vers 23h45. Des individus armés de bâtons ont pris la fuite lors de l'intervention des forces de l'ordre. L’un d’entre eux, un homme de 22 ans domicilié à Viroflay, a chuté en dévalant un talus. En état de choc et souffrant d'une fracture ouverte à la cheville et au tibia péroné, il a été pris en charge par les sapeurs pompiers et conduit à l'hôpital.



Un des auteurs de l’attroupement armé a été interpellé et placé en garde à vue : il s'agit d'un homme de 20 ans originaire de Versailles.