Connectez-vous S'inscrire




Yvelines : le maire dé Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition


Raphaël Cognet lance une pétition contre le projet départemental d’un village pour mineurs non accompagnés, dénonçant une décision imposée « sans concertation » et jugée néfaste pour la ville.



Vendredi 12 Septembre 2025 - 14:58



Raphaël Cognet appelle ses administrés à s’opposer à ce projet
Raphaël Cognet appelle ses administrés à s’opposer à ce projet
Le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, appelle les habitants à se mobiliser contre la création d’un village destiné à accueillir des mineurs non accompagnés. Cette implantation, décidée par le Département des Yvelines, est selon lui « imposée sans concertation, sans transparence et sans considération pour les Mantais ».

Dans un quartier en souffrance

Dans un communiqué, l’élu juge la décision « brutale, irréfléchie et profondément injuste », tout en affirmant que ces jeunes « méritent un accueil digne, humain et équilibré ». Mais il prévient qu’une telle concentration « dans un quartier en souffrance » risquerait de « fragiliser encore davantage la ville et de compromettre les efforts de redressement engagés depuis plusieurs années ».

Pétition pour l’abandon du projet

La pétition mise en ligne par la municipalité demande l’abandon immédiat du projet, l’ouverture d’une concertation avec les habitants, associations et élus, ainsi qu’une répartition plus équitable de l’accueil des mineurs isolés sur l’ensemble du département.

« Mantes-la-Jolie mérite le respect. Les Mantais méritent la considération. Et ces jeunes méritent d’être mis en sécurité », conclut Raphaël Cognet, invitant les habitants à signer la pétition pour faire entendre leur opposition.
 



Mots clés : Mantes-la-Jolie, Yvelines



Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire dé Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025

Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

12/09/2025

Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

12/09/2025

Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

12/09/2025

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025

Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

11/09/2025

Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville

11/09/2025

Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk

11/09/2025

Le conducteur contrôlé à Lillebonne cumule les délits : défaut de permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants

11/09/2025

Délestée de 8 000€ et de ses bijoux, une nonagénaire victime d’un vol par « fausse qualité » près de Rouen

11/09/2025

Le Havre : une automobiliste de 21 ans arrêtée pour conduite en état d’ivresse

11/09/2025

Voiture sur le toit : une jeune conductrice légèrement blessée sur la N27 à Tôtes

11/09/2025

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025

450 000 visiteurs attendus : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant du 13 au 21 septembre

10/09/2025

Collision entre un autocar Nomad et une voiture près de Saint-Aubin-d’Escroville : deux blessés légers

10/09/2025

Embarqués pour l’Angleterre, 125 migrants secourus au large de Dieppe puis de Boulogne-sur-Mer

10/09/2025

Un bus scolaire et une voiture se percutent à Gancourt-Saint-Étienne : aucune victime n'est à déplorer

10/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025 -

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025 -

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025 -

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025 -

Seine-Maritime : une maison ravagée par les flammes dans la nuit à Ferrières-en-Bray

06/09/2025 -

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen