Yvelines : le maire dé Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

Le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, appelle les habitants à se mobiliser contre la création d’un village destiné à accueillir des mineurs non accompagnés. Cette implantation, décidée par le Département des Yvelines, est selon lui « imposée sans concertation, sans transparence et sans considération pour les Mantais ».
Dans un quartier en souffrance
Dans un communiqué, l’élu juge la décision « brutale, irréfléchie et profondément injuste », tout en affirmant que ces jeunes « méritent un accueil digne, humain et équilibré ». Mais il prévient qu’une telle concentration « dans un quartier en souffrance » risquerait de « fragiliser encore davantage la ville et de compromettre les efforts de redressement engagés depuis plusieurs années ».
Pétition pour l’abandon du projet
La pétition mise en ligne par la municipalité demande l’abandon immédiat du projet, l’ouverture d’une concertation avec les habitants, associations et élus, ainsi qu’une répartition plus équitable de l’accueil des mineurs isolés sur l’ensemble du département.
« Mantes-la-Jolie mérite le respect. Les Mantais méritent la considération. Et ces jeunes méritent d’être mis en sécurité », conclut Raphaël Cognet, invitant les habitants à signer la pétition pour faire entendre leur opposition.
« Mantes-la-Jolie mérite le respect. Les Mantais méritent la considération. Et ces jeunes méritent d’être mis en sécurité », conclut Raphaël Cognet, invitant les habitants à signer la pétition pour faire entendre leur opposition.