Yvelines : le magasin Bricomarché à Hardricourt victime d'un mystérieux incendie

Rapidement arrivées sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont déployé de gros moyens, à savoir 5 lances à incendie pour maîtriser le feu et l'empêcher de se propager davantage, en particulier au magasin. Le foyer était notamment alimenté par des bonbonnes de pétrole à poêle, entreposées dans la zone de stockage située à l'arrière' du magasin, indique une source policière.



Un expert incendie a été sollicité sur place mais n'a pu déterminer précisément l’origine du feu.



L’élu de permanence à la mairie d'Hardricourt ainsi que le propriétaire du Bricomarché sont venus sur place. Les premières recherches et investigations réalisées par les services de police n'ont pas permis de découvrir de trace d’effraction. Une enquête a été ouverte. Elle va permettre dès que possible de visionner les images enregistrées par le système de vidéo protection.



L’intervention des pompiers s'est terminée vers 1h15.