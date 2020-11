Yvelines : le flair de « Moka » et de « Lipton » permet de retrouver un adolescent et un sexagénaire disparus

L'histoire est belle. C'est celle d'un chien policier et d'un adolescent aux tendances suicidaires. Récit



Mardi 10 novembre , en début d'après-midi, les services de police des Yvelines sont informés de la disparition, à Rambouillet, d'un mineur âgé de 16 ans. Le jeune homme, qui a quitté le domicile familial en fin de matinée, est atteint de troubles psychiatriques et présente des tendances suicidaires, selon les renseignements recueillis par la police.



Immédiatement, compte tenu de ces éléments, « Moka », le chien pisteur de la brigade cynotechnique départementale est appelé à intervenir au plus vite.



Sur place, un objet imprégné de l'odeur de l'adolescent est présenté à Moka qui le renifle à plusieurs reprises. Puis le chien policier débute alors, avec son maître, les recherches en progressant dans les rues adjacentes au domicile pour ensuite continuer en passant sous la route nationale 10.



Arrivés à proximité d’un bâtiment, le policier et son animal croisent un jeune homme marchant seul dans la rue. Moka fait alors demi-tour puis vient s’asseoir et se coucher près du jeune homme, signe qu’il venait d’identifier le jeune disparu, relate une source policière.