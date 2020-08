Yvelines : le chauffeur de bus refuse de les laisser monter sans masque, ils brisent une vitre

Une dizaine d’individus s’en sont pris à coups de cailloux à un bus de la ligne 40 assurant la liaison entre Fontenay le Fleury et Versailles Chantiers (Yvelines).



Les faits se sont produits dans la soirée d’hier (jeudi) a un arrêt de bus, avenue Schweitzer à Fontenay-le-Fleury. Un différend a éclaté entre le chauffeur de la société Stavo et un groupe de jeunes qui voulaient monter dans le bus sans masque.



Devant le refus du chauffeur, les individus ont jeté un projectile en direction du véhicule brisant une vitre latérale. Aucun des passagers n’a été blessé et les auteurs ont pris la fuite sans être retrouvés.



Le conducteur a fait usage de son droit de retrait et le bus a regagné son dépôt.