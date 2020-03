Yvelines : le chauffard défie la police, il est intercepté à Trappes après des coups de feu

Encore une nuit mouvementée pour les forces de l'ordre des Yvelines. Cette nuit de vendredi à samedi, un policier a dû faire usage de son arme de service lors d'une intervention dans le secteur de Trappes.



Tout a démarré peu avant 1 heure du matin à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, quand un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) se lance à la poursuite d'un véhicule Renault Laguna dont le conducteur a refusé de se soumettre à un contrôle dans le cadre de la mesure de confinement. On saura plus tard que l'homme était fortement alcoolisé et conduisait sans permis.