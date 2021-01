Yvelines : la femme suicidaire menace les sapeurs-pompiers avec un couteau, à Limay

Dimanche 10 janvier, une femme de 23 ans a été interpellée dans l’après-midi pour « menaces avec arme et violences volontaires sur les pompiers ». Les faits se sont déroulés au domicile de la mise en cause, rue des Fosses a Limay (Yvelines).



Vers 15 heures, un homme a contacté les secours par téléphone pour leur signaler qu’il avait reçu un sms de sa sœur dans lequel elle tenait des propos suicidaires et agressifs.