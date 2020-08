Yvelines : l’auteur d’une double tentative de cambriolage arrêté à Conflans-Sainte-Honorine

Un cambrioleur est tombé dans le filet de la police à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Dans la soirée de vendredi, les forces de l’ordre sont informées par un habitant de la rue Saint Maurice qu’un homme a pénétré dans une maison par une fenêtre en rez-de-jardin et a pris la fuite après avoir constaté la présence des propriétaires.



La description du suspect fournie par le témoin va alors considérablement faciliter le travail des policiers. L’homme recherché est en effet interpellé par un équipage de la brigade anticriminalité alors qu’il vient de s’introduire sans effraction dans un second pavillon où les propriétaires sont également présents.



Le mis en cause, âgé de 28 ans et domicilié à Paris XVIIIe, est trouvé en possession de bijoux volés. Il est placé en garde à vue pour tentative de vol par escalade et recel de vol.