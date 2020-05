Yvelines : jets de projectiles à Plaisir et La Verrière, les forces de l'ordre dispersent les assaillants

Des policiers ont été pris à partie dans deux communes des Yvelines, à La Verrière et Plaisir. Ils ont dû riposter pour disperser les assaillants.



Les premiers incidents ont éclaté ce mardi 5 mai, vers 22h30 au Bois de l'Etang à La Verrière. Des fonctionnaires de police en patrouille ont été la cible de jets de pierres et de bouteilles en verre de la part d'une vingtaine d'individus. Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de quatre tirs de Cougar, un lanceur de grenades lacrymogènes, afin de disperser les assaillants.



Un peu plus tard, vers 23 heures, à Plaisir, c'est un véhicule de la brigade anti-criminalité (Bac) qui a été visé par un projectile au niveau de la portière alors qu'il circulait allée Saint-Just. Ce jet de pierre provenait d’un groupe d’une trentaine d’individus qui préparaient d’autres projectiles.



Les forces de l'ordre ont été contraintes de faire usage à plusieurs reprises de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement qui ont eu pour effet de mettre en fuite les assaillants. Après quoi, le calme est revenu.