Yvelines : interpellé à Maisons-Laffitte, après un refus d’obtempérer et le vol d'une voiture à Poissy

Publié le Vendredi 22 Août 2025 à 10:04

Les policiers ont découvert une arme dans la voiture, dérobée une heure plus tôt à Poissy, sous la menace d'une arme. Le mis en cause faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.



Jeudi 21 août, vers 15 heures, un refus d’obtempérer a mobilisé les forces de l’ordre à Maisons-Laffitte (Yvelines). Les policiers ont intercepté un véhicule léger dont le conducteur a refusé de se soumettre au contrôle.



Lors de l’interception, les fonctionnaires ont aperçu une arme à bord. Le conducteur, âgé de 22 ans et demeurant à Poissy, a reconnu avoir dérobé le véhicule une heure auparavant, sur la commune de Poissy.

La voiture volée sous la menace d'une arme Peu après, à 15h15, la propriétaire de la voiture a contacté le 17 pour signaler avoir été victime du de son véhicule sous la menace d'une arme à Poissy, confirmant les déclarations du suspect.



Le mis en cause, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a été contrôlé positif au dépistage de stupéfiants. Il conduisait en outre sans être titulaire du permis. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.



Une perquisition menée à son domicile n’a pas permis de découvrir d’autres éléments compromettants.





