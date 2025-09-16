Yvelines : inquiétante disparition d’une adolescente de 15 ans au Perray-en-Yvelines

La police lance un appel à témoins après la disparition d’Ines Zeroual, 15 ans, depuis le 3 septembre 2025 au Perray-en-Yvelines (Yvelines).



Selon le signalement communiqué par les enquêteurs, l’adolescente, de corpulence mince et mesurant 1,65 m, a les cheveux châtains foncés avec des mèches blondes et les yeux marron. Elle pourrait paraître plus âgée, 17 à 18 ans, et porte un faux diamant sur l’incisive supérieure gauche, détail jugé distinctif.



Au moment de sa disparition, Ines portait un t-shirt, un jean et des chaussures grises de marque Vans.



Les forces de l’ordre invitent toute personne disposant d’informations à contacter le commissariat de Rambouillet au 01 30 46 27 62.