Yvelines : ils volent une carte bancaire et retirent 400€, avant d’être interpellés à Chatou

L’intervention d’un témoin a permis aux policiers de l’unité équestre d’interpeller les auteurs d’un vol de carte bancaire cet après-midi à Chatou (Yvelines).



Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h20, rue Paul-Flament. Deux hommes ont ouvert le sac à main d’une femme de 55 ans sans qu’elle ne s’en rende compte et ont dérobé à l’intérieur sa carte bancaire.



Les individus ont pris la fuite sans attirer l’attention de la victime. Mais ils ont été surpris par un témoin qui a immédiatement appelé le « 17 » tout en exerçant une surveillance discrète des voleurs.



Ces derniers, âgés de 38 et 20 ans, sans domicile fixe, ont été repérés par les policiers qui les ont interpellés sans opposer de résistance.



Lors de la palpation de sécurité, les forces de l’ordre ont découvert sur les suspects la carte bancaire volée et 400€ en numéraires retirés sur le compte de la victime.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.