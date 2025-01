Yvelines ils règlent leurs comptes armés d’un couteau et d’un tesson de bouteille à Mantes-la-Jolie

Les faits se se déroulés peu avant 11h30, devant un bar du boulevard du Maréchal-Juin. Les deux individus se sont portés réciproquement des coups occasionnant des blessures légères à l’un des protagonistes et à la main et au cou pour le second.



Les deux hommes ont été interpellés par les forces de l’ordre puis transportés à l’hôpital sous escorte policière. Ils seront entendus dès que leur état le permettra pour « violences volontaires avec arme ».