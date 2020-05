Yvelines : ils caillassent les policiers depuis le toit d’un immeuble aux Mureaux

Dimanche, peu avant minuit, un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac) a été la cible de jets de pierres dans le quartier des Musiciens, aux Mureaux (Yvelines).



Les policiers patrouillaient rue Stendhal quand leur attention a été attirée par des individus juchés sur le toit d’un immeuble qui lançaient des projectiles dans leur direction, sans les atteindre.



Les fonctionnaires en civil ont pénétré dans l’immeuble et ont constaté que la trappe d’accès au toit avait été forcée et était bloquée par l’extérieur. Ils ont cependant réussi à l’ouvrir et à interpeller les auteurs des jets de pierres.



Il s’agit de quatre jeunes du quartier, âgés de 14, 16 et 19 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour outrage, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec arme par destination, dégradations de biens privés en réunion.



Les mis en cause ont, par la même occasion, fait l’objet d’une contravention de 135€ chacun pour non respect du confinement.