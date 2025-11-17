Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

Publié le Lundi 17 Novembre 2025 à 09:47

Repéré grâce à la géolocalisation, un bus dérobé hier dimanche à Mantes-la-Jolie a été retrouvé bloqué à Buchelay. Son conducteur, 25 ans, a été arrêté sans histoire. L’affaire rappelle d’autres vols de bus survenus ces dernières années dans les Yvelines.



Les agents de la société de transport RC Mantois, filiale de la RATP, ont vite compris que quelque chose clochait lorsqu’un de leurs bus s’est soudain mis en mouvement alors qu’il était censé rester au dépôt de Mantes-la-Jolie. La géolocalisation a confirmé le vol et permis de suivre le véhicule jusqu’à Buchelay, où le trajet s’est terminé de manière peu glorieuse : dans une impasse.

Coincé dans une impasse à Buchelay Arrivée sur place, en début d'après-midi, la BAC (brigade anticriminalité) a trouvé le chauffeur en train d’essayer désespérément de manœuvrer pour s’en sortir. Interpellation immédiate, sans résistance. Le bus a été récupéré dans la foulée par un conducteur de la société.



Ce vol n’est pas une première dans les Yvelines. Ces dernières années, plusieurs bus ont déjà été subtilisés, parfois pour de simples virées improvisées, parfois pour des dégradations en série. Des faits qui, à chaque fois, interrogent sur la facilité avec laquelle certains véhicules peuvent être dérobés, malgré les dispositifs de sécurité.

Une « fascination pour les bus » Dans la nuit du 30 au 31 mai 2024, un bus Mercedes-Benz Citaro de 250 000 € avait été subtilisé dans le dépôt RC Mantois, déjà à Mantes-la-Jolie. Le véhicule avait finalement été retrouvé à une trentaine de kilomètres de là, à Pacy-sur-Eure, où la gendarmerie avait interpellé un jeune homme de 19 ans… endormi sur le volant.



L’enquête du SLPJ de Mantes-la-Jolie avait établi que le suspect, domicilié à Sartrouville et déjà connu pour vol de véhicules, dont des bus, et conduite sans permis, avait agi par « fascination pour les bus ». Il avait expliqué avoir voulu « aller se balader » jusqu’à Évreux avant de s’arrêter pour se reposer.



Après expertise et nouveaux interrogatoires, il avait été déféré au tribunal judiciaire de Versailles. Le montant des réparations s’élevait à 6 654,81 €. Le prévenu avait été condamné à six mois de prison sans mandat de dépôt.







