Connectez-vous S'inscrire

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie


Publié le Lundi 17 Novembre 2025 à 09:47

Repéré grâce à la géolocalisation, un bus dérobé hier dimanche à Mantes-la-Jolie a été retrouvé bloqué à Buchelay. Son conducteur, 25 ans, a été arrêté sans histoire. L’affaire rappelle d’autres vols de bus survenus ces dernières années dans les Yvelines.



Le dépôt RC Mantois, filiale de la RATP, à Buchelay a déjà connu des vols similaires, notamment en mai 2024. Le bus et son voleur avaient été retrouvés à Pacy-sur-Eure - Illustration Google Maps
Le dépôt RC Mantois, filiale de la RATP, à Buchelay a déjà connu des vols similaires, notamment en mai 2024. Le bus et son voleur avaient été retrouvés à Pacy-sur-Eure - Illustration Google Maps
Les agents de la société de transport RC Mantois, filiale de la RATP, ont vite compris que quelque chose clochait lorsqu’un de leurs bus s’est soudain mis en mouvement alors qu’il était censé rester au dépôt de Mantes-la-Jolie. La géolocalisation a confirmé le vol et permis de suivre le véhicule jusqu’à Buchelay, où le trajet s’est terminé de manière peu glorieuse : dans une impasse.

Coincé dans une impasse à Buchelay

Arrivée sur place,  en début d'après-midi, la BAC (brigade anticriminalité) a trouvé le chauffeur en train d’essayer désespérément de manœuvrer pour s’en sortir. Interpellation immédiate, sans résistance. Le bus a été récupéré dans la foulée par un conducteur de la société.

Ce vol n’est pas une première dans les Yvelines. Ces dernières années, plusieurs bus ont déjà été subtilisés, parfois pour de simples virées improvisées, parfois pour des dégradations en série. Des faits qui, à chaque fois, interrogent sur la facilité avec laquelle certains véhicules peuvent être dérobés, malgré les dispositifs de sécurité.

Une « fascination pour les bus »

Dans la nuit du 30 au 31 mai 2024, un bus Mercedes-Benz Citaro de 250 000 € avait été subtilisé dans le dépôt RC Mantois, déjà à Mantes-la-Jolie. Le véhicule avait finalement été retrouvé à une trentaine de kilomètres de là, à Pacy-sur-Eure, où la gendarmerie avait interpellé un jeune homme de 19 ans… endormi sur le volant.

L’enquête du SLPJ de Mantes-la-Jolie avait établi que le suspect, domicilié à Sartrouville et déjà connu pour vol de véhicules, dont des bus, et conduite sans permis, avait agi par « fascination pour les bus ». Il avait expliqué avoir voulu « aller se balader » jusqu’à Évreux avant de s’arrêter pour se reposer.

Après expertise et nouveaux interrogatoires, il avait été déféré au tribunal judiciaire de Versailles. Le montant des réparations s’élevait à 6 654,81 €. Le prévenu avait été condamné à six mois de prison sans mandat de dépôt.






Vous pouvez réagir à cet article

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact | Les Brèves | Les Brèves | Articles à écouter

Plus de prévisions : Prévisions météo 30 jours
Plus de prévisions: Prévisions météo 30 jours
index.php?action=html

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025

Yvelines. Le cambrioleur d'une boulangerie à Mantes-la-Jolie écope de 12 mois de prison

13/11/2025

Yvelines : interpellé avec près de 10 kilos de cannabis lors d'un contrôle routier de routine à Mantes-la-Jolie

13/11/2025

Yvelines : condamnés à sept ans de prison après une violente intrusion chez une mère de famille à Mantes-la-Jolie

11/11/2025

Yvelines : cambriolage raté à Mareil-Marly, trois suspects interpellés

09/11/2025

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025

Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)

23/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags