Yvelines : il mord deux policiers et leur crache du sang au visage, à Andrésy

Trois policiers ont été blessés lors d’une interpellation ce vendredi 10 juillet, en fin de nuit à Andrésy, près de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



Peu avant 5 heures, la police est avisée qu’un homme est en train de dégrader des véhicules en stationnement rue de l’Ancienne Gare, à Andrésy. Un équipage se rend sur les lieux. Mais sur place, le suspect refuse de se laisser interpeller. Il exerce des violences à l'encontre des policiers : l'un des fonctionnaires, reçoit un coup de pied au niveau du visage, le second est mordu au poignet et le troisième est mordu à la main. L'individu crache alors du sang au visage de ce dernier.



Bilan : le policier mordu à la main a été conduit à l'hôpital pour y recevoir une trithérapie à titre préventif. La policière blessée au visage s'est également rendue à l'hôpital pour des soins.



L'auteur des violences, un jeune homme de 20 ans originaire de Conflans-Sainte-Honorine, a été placé en garde à vue pour rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique.