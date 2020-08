Yvelines : il insiste pour essayer la moto avant de l’acheter et disparaît avec...

Le scénario de l’arnaqueur n’a pas fonctionné. Jeudi, en début d’après-midi, deux jeunes de 16 et 19 ans ont rendez-vous Chemin du Fossé Rame â Mézières-sur-Seine (Yvelines). Le plus jeune a mis en vente une moto et se présente sur le lieu de la transaction.



Sur place, l’acheteur potentiel, domicilié à Mantes-la-Ville, manifeste sans attendre son intention d’essayer le deux-roues. Rien d’anormal jusque-là. Pour mettre en confiance le vendeur, il se dit même prêt à lui laisser ses clés de voiture en échange d’un essai de la moto. Affaire conclue.



L’acheteur enfourche alors la bécane et disparaît sans réapparaître.