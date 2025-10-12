Yvelines : frappé au visage dans le hall de son immeuble par un homme sans-abri à Rambouillet

L'altercation entre les deux hommes s'est produit dans un immeuble de la rue d'Angeviller, samedi après-midi - Illustration Google Maps
Un homme a été agressé ce samedi après-midi alors qu’il demandait à un individu alcoolisé de quitter le hall de son immeuble, rue d’Angeviller, à Rambouillet (Yvelines). L’auteur, connu des services de police, a été interpellé après s’être rebellé contre les forces de l’ordre.
Vers 14h25, un résident fait face à un sans-abri, visiblement sous l’emprise de l’alcool, installé dans l’entrée de l’immeuble. L’échange tourne court : le squatteur lui assène un coup de poing à la tempe.
Il s'en prend aussi aux policiers
Alertée, une patrouille de police intervient rapidement. L’homme s’en prend verbalement aux fgardiens de la paix et se débat lors de son arrestation, sans pour autant provoquer de blessé. Il est âgé de 40 ans, sans domicile stable, et déjà connu au fichier des antécédents judiciaires (TAJ).
La victime, un homme du même âge domicilié à Villeneuve-sur-Lot, a refusé l’intervention des secours mais a tenu à porter plainte.
