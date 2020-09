Yvelines : enlevé dans le Val d’Oise, il est déshabillé et abandonné à Conflans-Sainte-Honorine

Elle explique encore que le jeune homme lui a déclaré avoir été mis de force dans une voiture, par dix individus, à la station essence Super U à Herblay (Val d’Oise) avant d’être conduit et déposé à Conflans-Sainte-Honorine. Là, selon ses déclarations, ses ravisseurs l’ont dénudé et roué de coups.



Les premiers éléments recueillis par les policiers vont permettre de confirmer les propos de la femme. Il s’avérait que les auteurs de l’agression, à Herblay, ont également dérobé le véhicule de la victime. Cette dernière présentant des plaies et traces de coups sur tout le corps a été prise en charge par les secours.