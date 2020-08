Yvelines : en retirant un nid de guêpes, il tombe de l'échelle et se blesse grièvement à Sartrouville

Un accident grave du travail a été déploré samedi 8 août en début de soirée à Sartrouville (Yvelines). Un homme, qui intervenait au domicile d'un particulier ruelle du Pont, pour retirer un nid de guêpes, a chuté accidentellement alors qu'il montait à l'échelle. Il s'est retrouvé cinq mètres plus bas, grièvement blessé.



La victime, âgée de 35 ans, qui travaillait pour le compte d'une société spécialisée, a été prise en charge par le SAMU qui lui a prodigué sur place les premiers soins d'urgence. Compte tenu de la gravité des blessures, l'homme a été placé en coma artificiel et transporté vers l'hôpital le plus proche. Son pronostic vital était alors engagé.



Une enquête a été ouverte par les services de police. Saisie, l'inspection du travail va, de son côté, s'assurer que toutes les mesures de sécurité ont bien été respectées.