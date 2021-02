Yvelines : elle tente de se faire délivrer 7 000€ de médicaments avec une fausse ordonnance

Une jeune femme a tenté de se fair remettre pour... 7 000 euros de médicaments avec une fausse ordonnance dans une pharmacie du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines).



La mise en cause, âgée de 27 ans, a été interpellée sans incident ce mardi après-midi par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC). Elle a été placée en garde à vue pour recel de vol et tentative d’escroquerie.



La jeune femme, domiciliée à Mantes-la-Ville, s’était présentée vers 10 heures, ce matin, à la pharmacie Mantes-Sully, située à proximité de l’hôpital, avec une fausse ordonnance. Elle était repartie en laissant sa carte vitale et en indiquant qu’elle repasserait plus tard.



Entre temps, le pharmacien a découvert le pot aux roses et a prévenu les services de police.