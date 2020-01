Yvelines : elle accuse son conjoint de l’avoir violée et séquestrée pendant trois jours à Plaisir

Une enquête a été ouverte à Plaisir (Yvelines) pour « viol conjugal et enlèvement, séquestration avec libération avant le 7ème jour ».



Ce jeudi matin, vers 10 heures, les services de police sont contactés, via le « 17 », par une femme qui signale que son concubin l’a séquestrée durant trois jours. Elle indique avoir subi des violences et s’être fait violer.



Les policiers se rendent au domicile de la victime, rue Lowestoft à Plaisir. Cette dernière, âgée de 49 ans, confirme ses premières déclarations. Elle précise que son concubin n’est pas sur place. Examinée par les sapeurs-pompiers, la quadragénaire est transportée à l’hôpital pour un examen médical.



L’auteur des violences, âgé de 45 ans, sera interpellé un peu plus tard, en fin de matinée. Il a été conduit au commissariat de Plaisir où il a été placé en garde à vue pour être entendu sur les faits.