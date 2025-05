Yvelines : disparition inquiétante d’une femme de 64 ans à Buc

La Police nationale a diffusé ce vendredi un avis de recherche concernant Brigitte Neduana Adio, une femme de 64 ans, portée disparue depuis le 27 mai 2025 à Buc, dans le département des Yvelines. L’enquête a été confiée alu commissariat de Versailles, qui considèrent cette disparition comme inquiétante.



Son signalement



Brigitte Neduana Adio mesure entre 1,70 m et 1,75 m, de corpulence normale, et de type africain. Elle a les cheveux bruns, longs et bouclés, et les yeux marrons.



Lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un pull noir, un pantalon vert, un t-shirt vert, des baskets blanches de marque Adidas, ainsi que des lunettes rondes.



La police demande à toute personne susceptible de disposer d’éléments ou d’avoir croisé Brigitte Neduana Adio depuis sa disparition de contacter immédiatement le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 00.